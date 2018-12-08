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ترامب يعيّن قائد سلاح البرّ الجنرال رئيسا للأركان

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين قائد سلاح البر الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة، خلفاً للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد العام المقبل.
جاء ذلك في تغريدة لـ"ترامب" على موقع "تويتر"، السبت.
واستبعد الرئيس الأمريكي باختياره، المرشّح المفضل لدى وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي كان يفضل تعيين قائد القوات الجوية، الجنرال ديفيد غولدفين في هذا المنصب، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة.
ويتولى قائد سلاح البر الجديد، رسم نهج وزارة الدفاع (البنتاغون) لأربع سنوات مقبلة.
وفي تغريدة على "تويتر"، قال ترامب: "أنا ممتنّ لهذين الرّجلين الرائعين على الخدمات التي قدّماها لبلادنا (في إشارة إلى مارك ميلي، وجو دانفورد)".
بدوره، علق البنتاغون في بيان مقتضب على تعيين ميلي، نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن على علم بخيار الرئيس ونشاطره الثقة التي وضعها في الجنرال مارك مايلي".
وتخرج الجنرال ميلي (60 عاماً) من جامعة برينستون وشارك في حروب عديدة لا سيّما في العراق وأفغانستان.
وسيخلف ميلي الجنرال جو دانفورد الذي عينه باراك أوباما في 2015 لعامين وجدد له ترامب في 2017 لولاية أخرى منذ عامين.
ومن المقرّر أن يتقاعد الجنرال دانفورد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكنّ حديث ترامب عن موعد "التسليم والتسلم للمنصب" يعني أن رئيس الأركان قد يتقاعد قبل أوانه. -

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