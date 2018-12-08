اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

08 ديسمبر 2018 - 10:00 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى العدد "لماذا رفض«مبارك» مواجهة «مرسى»؟" كما ننشر "رؤى الإسلاميين: بدأت بالخلافة.. وانتهت بـ«العقرب» و«عشماوى»"، كذلك " الأوقاف تكشف حقيقة إعادة «محمد جبريل» للإمامة".

وننشر أيضًا "«الجماعة الإسلامية» تسعى للخروج من النفق المظلم"، وكذلك " دعوة جديدة لخلع الحجاب.. القصة الكاملة"، وأيضًا "«الأعلى للإعلام» يرد على المطالب بمنع «الهلالى» من الظهور الإعلامى".



** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ





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