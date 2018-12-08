  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:36 ص
بحث متقدم
بن حليب

رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

القاتل

مأساة طفل .. واجه عشيق أمه فكان مصيره القتل والتواطؤ

دونجا

أسطورة البرازيل يكشف تفاصيل مفاوضاته لقيادة الأهلي

رانيا يوسف

رد غير متوقع من رانيا يوسف على سخرية أصالة القوية من فستانها

الأهلي

رسميا .. تعرف على أحدث صفقات الأهلي

رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة جديدة بعد أزمة فستانها

فضيحة الأهرامات

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

الإعلامي أحمد موسى

هذا ما قاله أحمد موسى عن فضيحة الأهرامات

عمرو أديب

تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

صاحب فيديو الهرم الإباحي

تفاصيل مثيرة عن الفيلم الجنسي "فوق سطح الهرم"

مشروع قانون:

«العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب بـ «النواب»

آخر الأخبار

البرلمان
البرلمان

حسن علام

أخبار متعلقة
#

"عبدالعال" لوزراء: توقفوا عن هذه المهاترات وإلا

#

مدرسة تنصب على الطلاب بـ500 شهادة إعدادية مزورة

#

عابد: أكدنا للجانب الألماني ضرورة تطوير العلاقات مع مصر

#

السيسي يوضح: لماذا رفضت "التجارب السريرية"؟

لبرلمان

الوفد

ابو شقه

رؤساء الأحزاب

غير متصور

أعلن المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا السابق لحزب "الوفد"، تقدمه باقتراح بقانون بتعديل القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن قانون مجلس النواب، إلى لجنة المقترحات والشكاوى، استنادًا إلى المادة 138 من الدستور، التي تتيح لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى البرلمان، وطبقًا للمادة 259 و260 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف في بيان صحفي، أن مشروع القانون "لاقى تأييدًا وترحيبًا من أكثر من 140 نائبًا بمجلس النواب، وأنه تمت حوارات ومناقشات مستفيضة معهم حوله".

وينص مشروع القانون على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو رئاسة الأحزاب أو عضوية اللجان الخاصة بهما".

وأضاف: "وإذا عُين أو انتخب أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين أو الانتخاب ما لم يتقدم عضو مجلس النواب باعتذار مكتوب عن قبول التعيين أو الانتخاب إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين".

خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن "التعديل غير متصور من الناحية المنطقية بالنسبة للجزء الخاص، بعدم جمع رؤساء الأحزاب بين رئاسة الحزب وعضوية المجلس، لأنه من الطبيعي أن يتكون مجلس النواب من أعضاء منتمية لأحزاب سياسة".

وأوضح لـ "المصريون"، أن "المجلس عبارة عن مجموعة من الأحزاب، وكل حزب له أعضاء، إضافة إلى أن القانون نص على أن لكل حزب انتخاب الهيئة البرلمانية الخاصة به، والبرلمان لا يمكن أن يتألف من مستقلين فقط، ومن ثم فإنه من الصعب الموافقة على التعديل فيما يخص تلك الجزئية".

لكنه أيدّ المقترح بعدم الجمع بين عضوية مجلس النواب والحكومة، لأن "وظيفة المجلس هي الرقابة على السلطة التنفيذية، وحال الجمع بينهما فهذا يعني أنه سيراقب نفسه، وذلك غير جائز بل وغير منطقي، ويؤدي لتضارب المصالح".

عضو لجنة الشؤون الدستورية، اعتبر أن "ذلك يعد نوعًا من أنواع الفساد"، مذكرًا أنه إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك "كان يحدث ذلك، ما نتج عنه فساد كبير واستغلال للمناصب، وبالتالي لا يجب أن يتكرر ذلك".

غير أن بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أبدى تأييده المطلق للتعديل، قائلًا: "تعديل مناسب جدًا وفي محله، وسيتم الموافقة عليه حال مناقشته داخل اللجان الخاصة؛ لأنه سيحقق مكاسب كثيرة".

وأوضح لـ "المصريون"، أنه "من الأفضل أن لا يجمع الشخص بين منصبين أو عملين، لأن التركيز في عمل واحد سيكون نتائجه أفضل، وسيعطي الشخص كل ما لديه لذلك المنصب بعكس توليه منصبين في آن واحد".

عضو مجلس النواب، قال إن "الحزب أو رئيسة يمكن له عرض أفكار الحزب أو برامجه أو أي شيء يريده عن طريق نواب الحزب تحت القبة، متابعًا «ذاك أفضل وأنفع للجميع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 8 أشياء تفعلها يوميًا لكنها تدمر كبدك .. توقف عنها فورا
» درة تكشف أصعب موقف في حياتها: مازلت لا أصدق أنه حدث
» تدوينة غريبة من "شيري عادل" .. ونشطاء: انتوا اطلقتوا؟
» شاهد: رسالة مؤثرة من شرطية فرنسية للمتظاهرين
» عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"
» الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"
» هذا ما طلبه أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه
» "أديب": 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع
» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» «السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي
» حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »