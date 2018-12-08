«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

08 ديسمبر 2018 - 09:32 م

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا، الأحد، سيشهد طقسًا مائلًا للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد لطيفًا على جنوب الصعيد نهارًا باردًا ليلًا، وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ونشرت الهيئة توقعاتها لدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات المصرية، والتي تصل لـ5 درجات للصغرى في سانت كاترين.



