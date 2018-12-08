النيابة تستمع للمتضررين من انهيار عقار شبرا

08 ديسمبر 2018 - 09:09 م

استمعت نيابة شبرا الجزئية، بإشراف المستشار حاتم فضل، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، لأقوال أفراد أسرتين تضرروا من انهيار عقار بمنطقة شبرا، والذى وقع فجر اليوم، وقررت صرفهم بعد سماع أقوالهم وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وجاء إلى مقر النيابة عدد من سكان العقار رقم 19 بشارع الرافعى من شارع أحمد حلمى، وقالوا إن العقار مكون من طابقين فقط وكان يسكنه أسرتان، وكانت البداية ببلاغ لقسم شرطة شبرا بانفجار أنبوبة بوتاجاز فى عقار ما تسبب فى انهياره دون وفيات أو إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار قديم وجار البحث عن الملف الخاص به فى الحى، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطامه.