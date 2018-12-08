تفاصيل مناظرة النيابة لجثث أطفال ساحل روض الفرج

08 ديسمبر 2018 - 08:25 م

أرسلت نيابتا إمبابة والوراق بشمال الجيزة الكلية، السبت، مذكرتين بتفاصيل مناظرة جثتين من الأطفال ال3 الذين ألقاهم والدهم «حداد» بنهر النيل، الخميس الماضي، وتم العثور عليهما بنطاق المنطقتين، إلى نيابة الساحل في القاهرة، المختصة بالتحقيقات.

وأسفرت مناظرة النيابتين للجثتين عن عدم وجود إصابات ظاهرية، وأفاد تقرير مصلحة الطب الشرعي المبدئي بأن «إسفكسيا» الغرق، أدت لحدوث الوفاة.

وقالت تحقيقات نيابة الساحل، إن اب عيد أحمد، 43 سنة، نشبت بينه وبين زوجته خلافات، رمضان الماضي، على إثرها تركت الزوجة تدعى «وفاء.ا»، 35عاما، منزل الزوجية، وأقامت دعوى خلع لتقضي المحكمة بانفصالها عن زوجها «عبدالجواد»، وعندما طالبها الزوج بالعودة إلى المنزل، لأجل أولادهم، رفضت ذلك، مما زاد من المعاناة النفسية لرب الأسرة.

وأضافت التحقيقات: أن الاب اصطحب أبناءه الـ3، من منزله في مدينة السلام وتوجه إلى كوبري الساحل، أعلى نهر النيل، وألقى بأبنائه واحداً تلو الآخر، ثم ألقى بنفسه خلفهم ليلقوا مصرعهم جميعا غرقا.

بداية الكشف عن الواقعة كان ببلاغ تلقته غرفة النجدة بالعثور على جثة طافية بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، وتبين أنها لرجل عثر بملابسه على بطاقته الشخصية تبين منها انه حداد كما عثر رجال الإنقاذ النهري على جثة طافية بمنطقة جزيرة الوراق، تبين أنها لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ولا توجد بها إصابات، ومع اقتراب غروب الشمس، عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة على جثتي طفلين شقيقين بمنطقتي الساحل وروض الفرج أحدهما 8 سنوات، ولا توجد بهما إصابات.

انتقل وكلاء نيابة من نيابتي قسم امبابة والوراق لاجراء مناظرة جثتي الأب وأحد أطفاله واسفرت عن أن الأب يرتدى بنطلون وتيشرت اسود عثر على جثته أمام مقر المسطحات في إمبابة ومحمد 8 سنوات يرتدى زى كحلى استخرجت جثته من أمام مقر شركة الكهرباء بالوراق فيما ناظرت نيابة الساحل جثتي «ملك»، 7 سنوات عثر عليها أسفل كوبرى الساحل و«عمرو»، 10 سنوات انتشلت جثته بنطاق منطقة روض الفرج.