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بالفيديو.. كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد

عرب وعالم

كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد
كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد

متابعات - خالد الشرقاوي

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الكويت

الإعتداء

وافد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق اعتداء شاب كويتي بالضرب المبرح على وافد لم تحدد جنسيته في مقر تجمع العمالة بالكويت.

ونشر الشاب الكويتي والذي لم يعرف عن اسمه، مقطع فيديو أفاد فيه بأن عامل النظافة لصا، وأراد تلقينه درسا، وقال "المقطع توعوي وأردت أن أبين للناس بأن الشركة ظالمته، ولما شافني انحاش ولما مسكته طبعا حد السارق بالإسلام قطع اليد.. أنا ما قطعت يده ولا قطعت رزقه ولا وديته للمخفر.. لكن أنتم شعب تأخذكم العاطفة".

وجاء تبرير الشاب لفعلته، بعد هجوم شرس شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين أسلوبه بـ "غير الإنساني".

من جهتها أعلنت بلدية الكويت عن استنكارها للحادث، وأضافت أنه تم تحويل الملف إلى وزارة الداخلية للتحقيق وإجراء اللازم.

شاهد الفيديو..



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