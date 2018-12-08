  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:37 ص
بحث متقدم
بن حليب

رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

القاتل

مأساة طفل .. واجه عشيق أمه فكان مصيره القتل والتواطؤ

دونجا

أسطورة البرازيل يكشف تفاصيل مفاوضاته لقيادة الأهلي

رانيا يوسف

رد غير متوقع من رانيا يوسف على سخرية أصالة القوية من فستانها

الأهلي

رسميا .. تعرف على أحدث صفقات الأهلي

رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة جديدة بعد أزمة فستانها

فضيحة الأهرامات

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

الإعلامي أحمد موسى

هذا ما قاله أحمد موسى عن فضيحة الأهرامات

عمرو أديب

تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

صاحب فيديو الهرم الإباحي

تفاصيل مثيرة عن الفيلم الجنسي "فوق سطح الهرم"

حبس حلاق تعدى جنسيًا على ابنة زوجته

قضايا وحوادث

حبس عمال
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد ابنة أحمد حلمي ومنى ذكي بعد أن أصبحت في الـ"15 .. هل تشبهما؟

#

تجديد حبس عاطل اغتصب وهتك عرض أطفال زوجته

#

سيدة تقتل ابنة زوجها بسبب الغيرة فى سوهاج

#

مزارع يقتل زوجته بعد أن شاهدها في أحضان عشيقها على سريره

حبس

زوجة

تعدى

حلاق

جنسيا

أمر مدير نيابة ثان المنصورة، بإشراف المستشار محمد أبو ثريا المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس حلاق أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامة بالتعدي جنسيا على ابنة زوجته، و إصابتها بكسور بعد رفضها الاستجابة له

يذكر بأن اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية،  تلقي إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النقيب عبد الكريم عوض مدير نقطة تأمين مستشفى الطوارئ، بوصول ن ت 15 سنة طالبة مصابة بكسور في الذراع الأيمن وجرح قطعي بالرأس احتاج الى 12غرزة، وبسؤال مرافقها السيد ص 34 سنة حلاق زوج والدتها، ادعى سقوط قطعة من الأثاث عليها داخل المنزل بناحية عزبة الشال التابع لقسم ثان المنصورة.

بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة، تبين وجود آثار تعذيب بعدة مناطق بجسدها، وبسؤالها اتهمت زوج والدتها بالتعدي عليها جنسيا أكثر من مرة، موضحة أن سبب الضرب والتعذيب لرفضها ذلك.

تم تحرير مذكرة بالواقعة، واحتجاز المتهم، وبسؤال والدة المجني عليها أكدت بعدم علمها بذلك من قبل، ووجهت الاتهام له بالتسبب فى إصابة ابنتها، وتم نقله إلى قسم ثاني المنصورة، قبل أن تقرر النيابة حبسه.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 8 أشياء تفعلها يوميًا لكنها تدمر كبدك .. توقف عنها فورا
» درة تكشف أصعب موقف في حياتها: مازلت لا أصدق أنه حدث
» تدوينة غريبة من "شيري عادل" .. ونشطاء: انتوا اطلقتوا؟
» شاهد: رسالة مؤثرة من شرطية فرنسية للمتظاهرين
» عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"
» الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"
» هذا ما طلبه أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه
» "أديب": 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع
» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» «السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي
» حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »