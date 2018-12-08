توقيع عقد استشاري إنشاء "دار مصر" في باريس

08 ديسمبر 2018 - 07:47 م



وقع رئيس مجلس إدارة الجمعية التأسيسية لـ"دار مصر" السفير محمد الزرقاني، عقد أعمال الاستشاري "المُبَرمج" لمشروع إنشاء "دار مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، لإقامة الطلبة المصريين الدارسين من خلال منح في الجامعات الفرنسية بباريس.



وقالت الخارجية المصرية في بيان لها ، إن التوقيع جاء في ضوء موافقة مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي على التعاقد مع شركة OSKAPROD الفرنسية كاستشاري "مُبرمج" لتنفيذ أعمال الدراسات الفنية وإعداد كراسة شروط اختيار معماري ومقاول تنفيذ المشروع ومتابعة أعمال الإنشاء حتى تسليم الدار.



وقال السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا، إن مشروع "دار مصر" سيُسهم في تذليل إحدى أهم العقبات التي تواجه الجهود المصرية في تنشيط إرسال الطلبة والباحثين المصريين بالجامعات والمؤسسات البحثية الفرنسية، والتي تتعلق بتوفير المسكن اللائق لهم في ظل ارتفاع أسعار السكن بشكل ملحوظ في باريس، حيث من المزمع أن تضم الدار نحو 200 غرفة وجناح بما يستلزمه ذلك من حجرات للمطالعة وقاعات للأنشطة الاجتماعية وقاعات أخرى للطعام.

