مدبولي: إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي في "أكتوبر"

08 ديسمبر 2018 - 07:44 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، تحت اسم "الميناء الجاف والمركز اللوجستي بأكتوبر".



وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن وزارة النقل ستتولى من خلال الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الإشراف على تنفيذ إنشاء الميناء الجاف خلال مرحلة التنفيذ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المقررة قانوناً.



وبحسب قرار التأسيس فإنه "لا يجوز لأي منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل ميناء السادس من أكتوبر الجاف أو المركز اللوجستي إلا بترخيص من وزارة النقل "فيما" يُصدر وزير المالية قرارا بتحديد الدائرة الجمركية داخل الميناء الجاف ونظام عملها والمعاملة الجمركية له".





