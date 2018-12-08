إسرائيل تعثر على نفق آخر على حدود لبنان

08 ديسمبر 2018 - 07:41 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثوره على نفق آخر، على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه قام بتفخيخه.

وحمل الاحتلال، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية المسؤولية عن حفر الأنفاق، معتبرا ذلك انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم "1701".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "كشفت قوات جيش الدفاع مسارا لنفق إرهابي هجومي أخر امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل حيث يوجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدا".

وأضاف "ادرعي": "لقد تم تفخيخ مسار النفق حيث يعرض كل من يدخل إليه نفسه للخطر"، مضيفا: "يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق، ولذلك لا يتم كشف مكانها المحدد الآن".

وتابع: "تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان، والحديث يدور عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "جيش الدفاع سيواصل العمل وفق الخطة المقررة لكشف وإحباط الأنفاق الإرهابية"، مضيفا: "سنواصل كشف مزيد من التفاصيل لاحقا".