«توريرا» يقود آرسنال للفوز على هيديرسفيلد

08 ديسمبر 2018 - 07:31 م

خطف فريق أرسنال فوزًا هامًا على نظيره هيديرسفيلد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي .

ولم تشهد أحداث اللقاء مشاركة الثنائي محمد النني لاعب وسط أرسنال، أو رمضان صبحي مع فريقه هيديرسفيلد تاون على مدار الـ90 دقيقة.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط سيطرة واضحة من فريق أرسنال إلا أنه فشل في تسجيل أي هدف خلال الـ45 دقيقة الأولي.

وفي الشوط الثاني نجح توريرا في تسجيل هدف فوز أرسنال بعد عرضية متقنة من أوباميانج في الدقيقة 83 ليمنح أرسنال ثلاثة نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة يرفع أرسنال رصيده للنقطة 34 في المركز الثالث بالدوري فيما توقف رصيد هيديرسفيلد عند النقطة العاشرة.