ترامب لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية مع الصين

08 ديسمبر 2018 - 07:16 م

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أ أنه لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية - مدتها 90 يومًا - مع بكين، التي تفاوض عليها مع نظيره الصيني شي جين بينج، السبت، في بوينوس آيرس لوقف النزاع التجاري مع واشنطن.





وكتب الرئيس في تغريدة: "المفاوضات مع الصين بدأت. وفي حال عدم تمديدها، ستتوقف بعد 90 يومًا من موعد العشاء الرائع والحار جدًّا مع الرئيس شي في الأرجنتين".





وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين يجب أن يتأكدوا من أن "الاتفاق حقيقي وممكن مع الصين، وإذا كانت الحال كذلك فسنبرمه".





وكان الرئيسان الأميركي والصيني قد توصلا، السبت الماضي إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما التي تهدد الاقتصاد العالمي، في ختام قمة مجموعة العشرين في بيونوس آيرس.





ووافق ترامب على تأخير فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، سبق أن خضعت لرسوم جمركية بنسبة 10%، لمدة 90 يومًا.











