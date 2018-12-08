بعد«هاتريك» بورنموث..«صلاح» يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

08 ديسمبر 2018 - 07:14 م

أشادت الصحافة الإنجليزية بالمستوى المميز الذي قدمه محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، بعد نجاحه في تسجيل «هاتريك» في مباراة فريقه على بورنموث، والتي انتهت بنتيجة 4/0، ضمن منافسات «البريميرليج».

وتصدر ليفربول بتلك النتيجة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي قبل مباراته أمام تشيلسي فى السابعة والنصف مساء اليوم.

وتصدر محمد صلاح عناوين كل المواقع الإنجليزية عقب مباراة ليفربول بعد أدائه المذهل أمام بورنموث، وتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع أوباميانج بـ10 أهداف.

وقالت صحيفة "دايلي ميل": Mo sends Klopp top ""، حيث أرجعت الفضل في تواجد كلوب مدرب ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي إلى محمد صلاح، وقالت إنه لاعب لا يمكن إيقافه في الفوز على بورنموث برباعية وتخطى المتصدر مانشستر سيتي.





وتغنت ميرور باسم محمد صلاح حيث جاء العنوان كالتالي.. Mo, mo, mo ! صلاح يسجل هاتريك مذهل وليفربول يصعد لقمة الجدول بالفوز 4/0 على بورنموث.





وتحدثت شبكة سكاي سبورتس عن إنجاز فريد لمحمد صلاح وقالت: "صلاح أصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 40 هدف في الدوري الإنجليزي".





وقالت ليفربول إيكو إن هاتريك صلاح قاد ليفربول إلى قمة الدوري الإنجليزي ومنحته 10/10 فى التقييم الذى تجريه الصحيفة للاعبي الريدز خلال اللقاء.





ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذى سيواجه تشيلسي مساء اليوم فى لندن، كما تقاسم صلاح ترتيب هدافي البريميرليج مع أوباميانج نجم أرسنال بـ10 أهداف.