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تعديلات مرتقبة في قانون المشاركة مع القطاع الخاص

الحياة السياسية

وزارة المالية
وزارة المالية

عصام الشربيني

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تعتزم الحكومة الانتهاء قريبا من مشروع تعديل بعض مواد قانون المشاركة  مع القطاع الخاص. ووفقا لما قاله د.محمد معيط وزير المالية فإن من بين الملفات المطروحة في الاجتماع المقبل للحكومة دور الشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم طرح مسألة إنشاء 54 مدرسة، ومبنى لجامعة عين شمس، والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليها من اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب بيان من الوزارة فإن المالية تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" رقم 67 لسنة 2010 التي من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد، إلى جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص "Unsolicited Bids"، والتعاقد المباشر.

وقال وزير المالية: إن الدولة تقوم حاليا بتطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاص "PPP" في مشروعات البنية الأساسية، والمرافق والخدمات العامة، وذلك بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية، لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري من مدن جديدة.

وأضاف أن الدولة تستهدف أيضا من خلال تطوير البرنامج، رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة، وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التحول التدريجي لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.


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