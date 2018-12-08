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700 مليون قدم زيادة في إنتاج الغاز يوميًا أوائل 2019

مال وأعمال

وزير البترول
طارق الملا

عصام الشربيني

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أعلن طارق الملا، وزير البترول بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط لإنتاج الغاز الطبيعى من المياه العميقة بالبحر المتوسط، بوضع بئرين على خريطة الإنتاج قبل نهاية ديسمبر الحالى، بمعدل إنتاج يزداد تدريجيا ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية الربع الأول من 2019.

وأكد -خلال تفقده أمس حقلى جيزة وفيوم، و ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة العليا المشتركة بين مسئولى قطاع البترول وشركة «بى بى» البريطانية لمشروع شمال الإسكندرية - ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مراحل المشروع، والعمل على إزالة أى معوقات قد تعترض التنفيذ.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع حقل غازات ريفين المخطط دخوله على الإنتاج قبل نهاية 2019 بمعدل إنتاج 900 مليون قدم مكعب غاز يوميا وباستثمارات 5 مليارات دولار.

ويشمل الإنتاج 23 ألف برميل يوميا من المتكثفات، وسيوجه إلى مصنع الغازات التابع لشركة جاسكو بالإسكندرية لاستخلاص مشتقاته مثل البوتاجاز.


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