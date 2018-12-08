أسباب إلغاء «القيمة المضافة» بالمنطقة الاقتصادية للقناة

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مهاب مميش
مهاب مميش

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أعفت السلع والخدمات التي تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة الاقتصادية "الواردة للمنطقة من داخل البلاد" من ضريبة القيمة المضافة، ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة.

وأشادت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بقرار وزارة المالية، واصفة إياه بأنه "خطوة هامة لصالح الاقتصاد المصري ومن شأنه أن يساهم في تخفيض تكاليف التصنيع وتعظيم المكون المحلى، ليكون بديلًا عن الاستيراد من الخارج".

 وأضافت الحماقي لـ"المصريون": "القرار سيعمل على توفير فرص عمل جديدة في العديد من المصانع المصرية التي ستعمل علي زيادة التصدير للخارج عن طريق المنطقة الاقتصادية، بعد إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع التي يصدرها السوق المحلي عن طريق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأشارت إلى أن "القرار الهدف منه تشجيع الصادرات المصرية في الخارج وتحول المناطق الاقتصادية في الخارج إلى مناطق تصديرية وليست مناطق استيرادية، كما حدث قبل ذلك في المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد".

وأوضحت أن مجلس الشورى الأسبق، التي كانت عضوًا به حاول مرارًا قبل ثورة 25 يناير 2011 تحويل المنطقة الحرة ببورسعيد إلى منطقة تصديرية للسلع المصرية، وليس منطقة استيرادية، كما كانت في الماضي، لكن كل المحاولات باءت بالفشل إلى أن تم إلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد بعد ذلك،  بعد أن تحولت إلى توكيلات استيراد للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ما أدى إلى انهيار التصدير في مصر.

وأشارت الحماقي إلى أن "قرار وزارة المالية بإلغاء القيمة المضافة على السلع المصدرة من السوق المحلي عن طريق المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يعمل على تلافي الأخطاء التي وقعت فيها المنطقة الحرة ببورسعيد، وهو تشجيع التصدير للخارج وليس الاستيراد من الخارج". 


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