أسباب إلغاء «القيمة المضافة» بالمنطقة الاقتصادية للقناة

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أعفت السلع والخدمات التي تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة الاقتصادية "الواردة للمنطقة من داخل البلاد" من ضريبة القيمة المضافة، ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة.

وأضافت الحماقي لـ"المصريون": "القرار سيعمل على توفير فرص عمل جديدة في العديد من المصانع المصرية التي ستعمل علي زيادة التصدير للخارج عن طريق المنطقة الاقتصادية، بعد إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع التي يصدرها السوق المحلي عن طريق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأضافت الحماقي لـ"المصريون": "القرار سيعمل على توفير فرص عمل جديدة في العديد من المصانع المصرية التي ستعمل علي زيادة التصدير للخارج عن طريق المنطقة الاقتصادية، بعد إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع التي يصدرها السوق المحلي عن طريق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".