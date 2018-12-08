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«يوسف» يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلا من:

شريف إكرامي وعلي لطفي ، وليد سليمان، وهشام محمد، ومؤمن زكريا وأيمن أشرف ومروان محسن، وأحمد حمودي وناصر ماهر وباسم علي، ومحمد شريف ومحمد هاني وسعد سمير وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد علاء وأحمد ريان وأحمد حمدي وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد.


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