  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:34 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بعد«هاتريك» بورنموث..«صلاح» يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

الهرم

فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»

مهاب مميش

أسباب إلغاء «القيمة المضافة» بالمنطقة الاقتصادية للقناة

تميم بن حمد آل ثاني

هل يحضر «تميم» القمة الخليجية بالرياض غدًا؟

سيول إسرائيل

مدن إسرائيلية خارج الخدمة.. وشلل تام بتل أبيب

جابر عصفور

الأزهر يرد على مطالبة «عصفور» بتجسيد الأنبياء

محمد صلاح

5 أرقام جديدة لـ«صلاح» بعد «هاتريك» بورنموث

أردوغان

«أردوغان» يشمت في «ماكرون» بسبب «السترات الصفراء»

سعود المعجب

تركيا ترفض طلبًا للنائب العام السعودي

صلاح

ماذا قال «صلاح» بعد تسجيله «هاتريك» أمام بورنموث؟

بني عبيد يحتفل بمرور 10 سنوات على الإطاحة بالزمالك

الرياضة

بنى عبيد
بنى عبيد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أخطاء لم يلاحظها الجمهور في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"

#

طفل يحاول الانتحار بسبب التنمر

#

تأييد أحكام السجن المشدد على المتهمين بـ"عنف ناهيا"

#

شاهد.. سر دفن سائحة فرنسية بالأقصر

المصريون

الزمالك

بني عبيد

قرر هرماس رضوان، رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد، تنظيم احتفالية كبيرة للجيل الذهبي، الذي استطاع الإطاحة بالزمالك من دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وقال هرماس رضوان، أن النادي يسعى لتكريم أبناء الجيل الذهبي من اللاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز الذي يتذكره الجميع حتى الآن.

وأضاف رضوان، ستقام الاحتفالية يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجاري في النادي وستشهد حضور أبناء الفريق والجيل الذهبي تكريما لهم على الإنجاز الكبير".

جدير بالذكر أن فريق بني عبيد استطاع الفوز على الزمالك بنتيجة هدف دون رد لـ السيد مندوه في الدقيقة 80 بالمباراة التي أقيمت علي استاد المنصورة ليصعد بني عبيد للدور الـ16 من البطولة عام 2008.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي
» فيديو| مسئول بالآثار: يجب أن نستغل الفيلم الإباحي «بشكل إيجابي»
» 700 مليون قدم زيادة في إنتاج الغاز يوميًا أوائل 2019
» مانشستر يونايتد يكتسح فولهام برباعية
» «ترامب» يعلن تعيين قيادة جديدة للجيش الأمريكي
» «يوسف» يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش
» «زيدان» معلقًا على «هاتريك» محمد صلاح: «ملك مصر»
» إطلاق اسم أمير الكويت على أحد شوارع شرم الشيخ
» نيكي هايلي: قتل خاشقجي لا يمكن تمريره أو التغاضي عنه
» الإعدام لقاتل «عروس كفر الجزار»
» شاهد.. حريق بإحدى البواخر النيلية بكورنيش النيل

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »