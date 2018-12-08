بني عبيد يحتفل بمرور 10 سنوات على الإطاحة بالزمالك

08 ديسمبر 2018 - 06:22 م

قرر هرماس رضوان، رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد، تنظيم احتفالية كبيرة للجيل الذهبي، الذي استطاع الإطاحة بالزمالك من دور الـ32 في بطولة كأس مصر.

وقال هرماس رضوان، أن النادي يسعى لتكريم أبناء الجيل الذهبي من اللاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز الذي يتذكره الجميع حتى الآن.

وأضاف رضوان، ستقام الاحتفالية يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجاري في النادي وستشهد حضور أبناء الفريق والجيل الذهبي تكريما لهم على الإنجاز الكبير".

جدير بالذكر أن فريق بني عبيد استطاع الفوز على الزمالك بنتيجة هدف دون رد لـ السيد مندوه في الدقيقة 80 بالمباراة التي أقيمت علي استاد المنصورة ليصعد بني عبيد للدور الـ16 من البطولة عام 2008.