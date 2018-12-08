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حبس سائق متهم بدهس «طالبة ثانوي»

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حبس
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طالبة

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سائق

أمرت نيابة البدرشين في الجيزة، السبت، بحبس سائق سيارة ميكروباص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طالبة وإصابة زميلتها.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا بوقوع حادث سير ووجود وفاة بقرية ميت رهينة، وكشفت التحقيقات أن سائق ميكروباص يسير بسرعة جنونية، بدون لوحات معدنية، دهس طالبتين أثناء سيرهما أمام مكتب البريد، ما أسفر عن وفاة «آيات عبدالباسط عبده»، طالبة بالثانوية العامة، وإصابة زميلتها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط السائق «أحمد.خ»، 35 عامًا، ونقلت المصابة إلى المستشفى في حالة حرجة.



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