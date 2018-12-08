الشرطة الفرنسية: 30 مصابًا بمظاهرات «السترات الصفراء»

08 ديسمبر 2018 - 05:53 م

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية، إصابة 30 شخصا خلال مظاهرات "السترات الصفراء" في باريس، اليوم السبت، بينهم 3 من رجال الأمن.

جاء ذلك في بيان لشرطة باريس، نقلته شبكة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية، دون تفاصيل على الفور بخصوص طبيعة الإصابات أو خطورتها.

واندلعت مواجهات حادة بين عناصر من الشرطة الفرنسية، والمتظاهرين، اليوم، في أنحاء فرنسا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، ضد متظاهري "السترات الصفراء" في شارع الشانزليزيه العريق بباريس، وفق ما بثه إعلام محلي.

وخاطبت الشرطة المحتجين عبر مكبرات الصوت وقالت: "للمرة الأخيرة نحذركم وندعوكم لضبط النفس".

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إنّ السلطات أوقفت أكثر من 700 شخص في كافة أنحاء البلاد، بينهم 481 شخصا في باريس وحدها، على خلفية الحراك ذاته.

وحتى منتصف نهار اليوم، بلغ عدد المشاركين في المظاهرات نحو 31 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا.

وبين الموقوفين عشرات تم توقيفهم بعدما عثرت السلطات بحوزتهم على أقنعة ومطارق ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها لمهاجمة الشرطة، حسب قناة "فرانس 24" الفرنسية (رسمية).

وتم إغلاق متاجر ومتاحف وبرج إيفل إلى جانب العديد من محطات القطارات ومعظم المناطق الواقعة وسط المدينة، بينما ألغيت مباريات كرة قدم وحفلات موسيقية، تزامنا مع بدء الحراك الرابع للـ"سترات الصفراء" في فرنسا.



