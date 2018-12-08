النصر يوقف انتصارات الهلال بالدوري السعودي

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المصريون

النصر

الهلال

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مباراة الهلال أمام النصر، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدورى السعودى.

تقدم الهلال بهدفين فى الشوط الأول عبر المهاجم الفرنسى جوميز، حيث سجل الأول بضربة رأس رائعة في الدقيقة 3، وأضاف الثاني في الدقيقة 18، وفى الشوط الثاني قلص جوليانو الفارق بهدف لصالح النصر فى الدقيقة 73، وبعدها بـ5 دقائق خطف عبد الرازق حامد هدف التعادل للضيوف لينتهى ديربي الرياض بالتعادل 2/2.

وحافظ الهلال على صدارة جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 29 نقطة، وجاء النصر في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ويتبقى للهلال مباراة مؤجلة.

وحقق الهلال انطلاقة مثالية بمسابقة الدورى السعودى، بعدما تذوق طعم الانتصار فى 10 مباريات وتعادل أمام الفيصلى، فيما حقق النصر 8 انتصارات وتعادلين وتذوق مرارة الهزيمة فى مباراتين.


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