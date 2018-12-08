الإعدام لقاتل «عروس كفر الجزار»

08 ديسمبر 2018 - 05:45 م

قضت محكمة جنايات بنها، السبت، بإعدام المتهم الرئيسي في قضية مقتل تقي ناجي، المعروفة إعلاميا بـ«عروس كفر الجزار» التي تم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من قبل كل من حسان صلاح محمود، وأحمد حسين قطب، وأميرة محمود صلاح، شقيقة المتهم الأول، ومحمود صلاح محمود، شقيق المتهم الأول أيضًا، يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها وقبل زفافها بساعات، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الرئيسي حسان صلاح محمود، لفضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام، كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لباقي المتهمين لجلسة دور يناير المقبل.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار أحمد بريقع وعضوية المستشارين محمود محمد الديب وأحمد محروس مبارك ومجدي شفيق نصر الله، وشهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من أهالي المتهمين والمجني عليها، وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مكثفه اشرف عليها العميد وائل نبيل، رئيس مباحث تأمين المحكمة.



