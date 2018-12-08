  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:39 ص
بحث متقدم
بن حليب

رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

القاتل

مأساة طفل .. واجه عشيق أمه فكان مصيره القتل والتواطؤ

دونجا

أسطورة البرازيل يكشف تفاصيل مفاوضاته لقيادة الأهلي

رانيا يوسف

رد غير متوقع من رانيا يوسف على سخرية أصالة القوية من فستانها

الأهلي

رسميا .. تعرف على أحدث صفقات الأهلي

رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن مفاجأة جديدة بعد أزمة فستانها

فضيحة الأهرامات

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

الإعلامي أحمد موسى

هذا ما قاله أحمد موسى عن فضيحة الأهرامات

عمرو أديب

تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

صاحب فيديو الهرم الإباحي

تفاصيل مثيرة عن الفيلم الجنسي "فوق سطح الهرم"

الإعدام لقاتل «عروس كفر الجزار»

قضايا وحوادث

العروس
العروس

متابعات

أخبار متعلقة
#

برلماني: نسعى لزيادة عدد المدارس الجديدة وصيانة القديمة لتخفيف الكثافة

#

أب يذبح مغتصِب ابنته داخل نيابة كفر الدوار

#

الفاتيكان يعلن إلغاء عقوبة الإعدام فى العقيدة الكاثوليكية

#

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

إعدام

قتل

كفر الجزار

الجنايات

قضت محكمة جنايات بنها، السبت، بإعدام المتهم الرئيسي في قضية مقتل تقي ناجي، المعروفة إعلاميا بـ«عروس كفر الجزار» التي تم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من قبل كل من حسان صلاح محمود، وأحمد حسين قطب، وأميرة محمود صلاح، شقيقة المتهم الأول، ومحمود صلاح محمود، شقيق المتهم الأول أيضًا، يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها وقبل زفافها بساعات، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الرئيسي حسان صلاح محمود، لفضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام، كما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لباقي المتهمين لجلسة دور يناير المقبل.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار أحمد بريقع وعضوية المستشارين محمود محمد الديب وأحمد محروس مبارك ومجدي شفيق نصر الله، وشهدت الجلسة حضورًا كثيفًا من أهالي المتهمين والمجني عليها، وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مكثفه اشرف عليها العميد وائل نبيل، رئيس مباحث تأمين المحكمة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 8 أشياء تفعلها يوميًا لكنها تدمر كبدك .. توقف عنها فورا
» درة تكشف أصعب موقف في حياتها: مازلت لا أصدق أنه حدث
» تدوينة غريبة من "شيري عادل" .. ونشطاء: انتوا اطلقتوا؟
» شاهد: رسالة مؤثرة من شرطية فرنسية للمتظاهرين
» عزمي مجاهد: فرنسا في حاجة لرئيس مثل "السيسي"
» الأسباب الحقيقية لمظاهرات "السترات الصفراء"
» هذا ما طلبه أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه
» "أديب": 2019 عام المشاكل المالية في العالم أجمع
» "أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا
» «السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي
» حقيقة إقالة «السيد البدوي» من حزب «الوفد»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »