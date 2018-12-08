تعليق مثير لـ«ترامب» على احتجاجات فرنسا

08 ديسمبر 2018 - 05:12 م

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، السبت، على الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس وتخوضها جماعة "السترات الصفراء".

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "اتفاق باريس للمناخ لا يعمل كثيرا لصالح باريس بدليل الاحتجاجات وأعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا.. الناس لا يريدون أن يدفعوا مبالغ كبيرة من المال، خاصة لدول العالم الثالث التي تدار بطريقة تثير الشكوك، بحجة حماية البيئة.. يهتفون "نريد ترامب!" أحب فرنسا!".



