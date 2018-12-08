أمم أفريقيا.. مصر تدك شباك المغرب بسداسية

08 ديسمبر 2018 - 05:07 م

حقق منتخب مصر فوزًا كاسحًا على نظيره المغربى، بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، في ختام فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجارى.

وكان المنتخب قد تقدم بهدفه الأولى عن طريق حسان محمد وأضاف الهدف الثانى للمنتخب صاصا والثالث محمد حسن والرابع عن طريق مصطفى عبدالمنعم والخامس مصطفى شعبان (شيكا) واختتم المنتخب أهدافه عن طريق عبدالرحمن الشافعى وجاء هدف المغرب عن طريق على الخاديم.

ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التي تضم كوت ديفوار ومدغشقر والمغرب.



