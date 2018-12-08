«الأزهر» يضع شرطين لظهور «الهلالي» إعلاميًا

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سعد الهلالي
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الإعلام

جامعة الأزهر

ظهرو الهلالي

وافقت جامعة الأزهر اليوم، السبت، على التصريح بالظهور في وسائل الإعلام للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة، على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية، وبشرط الالتزام بالمنهج الأزهري.

كان "الهلالي" واحدًا من الذين أثاروا الجدل على مستوى الشارع المصري وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه موافقته على القانون الذي صدق عليه رئيس دولة تونس للمساواة القانونية في الميراث بين الرجال والنساء، على عكس ما تقرر الشريعة الإسلامية فيما يخص شئون الميراث.

"الهلالي"، كان أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، وذلك تنفيذا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018 الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.

وينص القرار في مادته الأولى على أنه «يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية وتنظيم العمل تفعيلا لنصوص لائحة القانون 103 لسنة 1961».



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