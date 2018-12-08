مشاجرة بين مؤيدى رئيس نادى الزمالك ومحامى "العتال"

عمرو محمد_متابعات
نشبت مشاجرة بالأيدي والسباب بين مؤيدي رئيس نادي الزمالك، والدكتور سيد بحيري محامي هاني العتال، نائب رئيس النادي، داخل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
جاء ذلك خلال نظر طعن "العتال" رقم 12540 لسنة 65 قضائية ضد رئيس نادي الزمالك لعدم الاعتداد بالجمعية العمومية التي عقدت يومي 30 و31 أغسطس الماضي.
وتدخل رجال الأمن لفض المشاجرة، وجرى اصطحاب محامي هاني العتال وسط حراسة أمنية مشددة حتى وصوله لسيارته الخاصة.
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