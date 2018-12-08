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21 فبراير.. نظر طعن المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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ميادة أشرف

قتل الصحفية ميادة اشرف

قتل الصحفين فى مصر

حددت محكمة النقض جلسة 21 فبراير أولى جلسات نظر طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد وينظر الطعن أمام دائرة الخميس "ب".

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

كانت النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير 2014 حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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