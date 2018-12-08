ماذا قال أبو حامد عن أحداث فرنسا؟

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علق النائب  محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي علي الأحداث التي تمر بفرنسا نتيجة الاحتجاجات الكبرى التي تشهدها البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "الأحداث التي مرت بها بلدنا وما نراه في أوروبا الآن يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ركيزة الأمن القومي لأي بلد هي العدالة الاجتماعية بمعناها الشامل ما تبنى عليه من إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وغير ذلك مجرد مسكنات لا تصمد كثيراً".

وكانت قد أفادت أخبار بإصابة 10 متظاهرين من السترات الصفراء، بعد اشتباك مع الشرطة الفرنسية، الآن، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب القصر الرئاسي، كما انتشرت مدرعات قرب قوس النصر لمواجهة تظاهرات.

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