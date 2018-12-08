الأسواني: أشكر الأقباط على أدب الحوار

08 ديسمبر 2018 - 12:44 م

ثمّن الأديب والروائي علاء الأسواني ردود أفعال الأقباط، عقد نقده لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكان الأسواني قد كتب في تدوينة له على حسابه فى "تويتر":"وجهت نقدًا لتصريحات البابا تواضروس السياسية، وخلال 24 ساعة تدفقت ردود فعل الأقباط على نقدى للبابا".

وأضاف: "اختلف الأصدقاء الأقباط معي أو اتفقوا إلا أنهم جميعًا عبروا عن أفكارهم بطريقة مهذبة ومتحضرة وهذا سلوك صار نادرًا في مصر.. أشكرهم على أدب الحوار وأدعو حضرة البابا مجددًا إلى البعد عن السياسة".

كما كتب الأسواني علي حسابه في تويتر عقب تصريح البابا عن تمديد فترة الرئاسة: "ما علاقة الكنيسة كسلطة روحية بتعديل فترة الرئاسة؟ نحن نطالب بفصل الدين عن الدولة.. البابا يستعمل مكانته الروحية لكي يدفع الأقباط إلى موقف سياسي..هل تحولت الكنيسة لحزب سياسي؟.هذا موقف خطأ سيضر الجميع".

ووجه الأسواني سؤالاً لمنتقديه قائلا: "البابا يتخذ مواقف سياسية وهو للأسف يؤثر على ملايين الأقباط الأذكياء المتعلمين زيك إللى حبهم للبابا حيخليهم يوافقوا على أى موقف يأخذه"

وكان البابا تواضروس قد طالب في حوار مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN "، بتعديل فترة الرئاسة بالدستور من 4 أعوام لـ6 أعوام قائلا: "لو كانت الحاجة تطلب تعديل الدستور فمن الممكن التعديل فالدستور من وضع بشر".