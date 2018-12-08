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«عامر» يفتح النار على لاعبيه: "ستنالون جزاءً كبيرًا"

الرياضة

سموحة
سموحة

عمرو محمد

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هاجم فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة اللاعبين بعد توديعهم بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام نادي الاتحاد السكندري بضربات الترجيح.

وقال فى تغريدة له على "فيس بوك": "هزيمة سموحة بضربات الجزاء الترجيحية من الاتحاد السكندري ليست نهاية العالم ولكن بدون مبررات أو حجج، سموحة يلعب بدون أهم عناصره محمد أبو جبل في حراسة المرمي ولورد ناشي صغير لم يشارك قبل ذلك في أي مباراة رسمية في الدوري العام ونقدر ما قام به ورجولته ونتوقع له مستقبل كبير".

وأضاف رئيس سموحة: "غياب حسام حسن أفضل مهاجم في مصر ومحمد حمدي زكي من أهم وأفضل العناصر من المهاجمين والهدافين، كذلك عدم التزام اللاعبين بجدول ضربات الجزاء الذي حدده المدير الفني وسوف ينال من فعل ذلك جزاءه".

وتابع في منشوره: "من حسنات اللقاء عودة محمود عزت من أفضل المساكين في الدوري المصري وظهور محمود منصور وأمير عابد وياسر إبراهيم وحمص وإسلام بشكل مميز وغياب الشق الهجومي".

وأتم فرج عامر تعليقه على الهزيمة أمام الاتحاد السكندري: "النادي سوف يفعل ما يجب عمله من تفادي ذلك مستقبلًا، ومبروك لنادي الاتحاد السكندري ونتمنى له تكملة مشواره بنجاح، ولا نلوم الإدارة الفنية التي بذلت جهد كبير تشكر عليه".

وكان فريق الاتحاد السكندري ضمن تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد تغلبه على سموحة بركلات الترجيح 4/2 إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

 

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