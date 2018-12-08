جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

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قضايا وحوادث

حسن فريد
حسن فريد

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بيت المقدس

اغتيال وزير الداخلية

ماحكمة انصار بيت المقدس

اغتيالات رجال الشرطة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، سماع أقوال الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة كتاب قطاع الأمن الوطنى يفيد بوفاة 9 متهمين من الهاربين فى القضية، وهم وفاة المتهم حسام أحمد بتاريخ 15 أغسطس 2018 بمستشفى المنيل الجامعي، ومصرع المتهم أحمد محمد السيد فى إحدى المواجهات الأمنية موضوع القضية 1 لسنة 2014 جنايات "ع"، وإسماعيل سعيد ولقي مصرعه بإحدى المواجهات الأمنية فى موضوع القضية 857 لسنة 2014، ووفاة فيصل حمدين بعد أن لقي مصرعه في إحدى المواجهات الأمنية بتاريخ 5 فبراير 2014، ومحمد أبو سريع وتوفى بعد تنفيذ حكم الإعدام في موضوع القضية رقم 47 لسنة 2013 جنايات "ع"، وأحمد حمدي ولقي مصرعه بإحدى المواجهات الأمنية أثناء ضبطه على ذمة القضية رقم واحد لسنة 2014، ومحمد السيد نتيجة لحالة مرضية بأحد المستشفيات، عبد الرحمن على لقي مصرعه في إحدى المواجهات الأمنية موضوع القضية 857 لسنة 2014.

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