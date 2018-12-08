"إكسبريس": لاعب سابق يرسل تحذيرًا لصلاح

08 ديسمبر 2018 - 11:53 ص

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن مهاجم أرسنال السابق، آيان رايت، أرسل تحذيرًا ضمنيًا لنجم الريدز، محمد صلاح، قبل مواجهة الأخير مع بورنموث، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وقال ايان رايت، لاعب منتخب إنجلترا السابق، إن "اللاعبين في خط هجوم ليفربول سيحتاجون إلى أن يكونوا أكثر حدة مما كانوا عليه في المباريات السابقة".

وتابع "رايت" في تصريحاته، أن"الطريقة التي يلعب بها ليفربول هذا الموسم، بجانب مع ما قدمه الفريق في الموسم الماضي، لا يزال الناس يقولون إن هذا أمر جيد للريدز" .

وأضاف: "إنهم يفوزون بالمباريات، فهم لا يلعبون بشكل جيد ولكنهم يفوزون".

ويخوض النجم الدولي محمد صلاح اختباراً جديداً مع نادي ليفربول الذي يحل ضيفاً على بورنموث فى الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتعد هذه المواجهة الثالثة للنجم المصري محمد صلاح أمام بورنموث بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما سبق وأن خاض مباراتين أمام الفريق الذي يحتل حالياً المركز السابع برصيد 23 نقطة.

ويمتلك محمد صلاح سجلاً جيدًا أمام بورنموث في الموسم الماضي، حيث سجل مهاجم الريدز هدفًا في فوز ليفربول على بورنموث برباعية نظيفة، علماً بأن اللاعب المصري شارك في هذه المباراة لمدة 71 دقيقة.