الطلاب فى حديقة أفريكانو: "بنيجى علشان الأسد"

08 ديسمبر 2018 - 11:49 ص

يتردد الكثير من الطلاب على حديقة أفريكانو طلبة في أبو رواش، والتي يبلغ قيمة الدخول إليها 5 جنيهات.

يقول الطالب أحمد بالصف الثالث الإعدادي في حديث لـ"المصريون"، أنه يأتي خصوصًا لمشاهدة الأسد وأنه بالرغم من زيارته لحديقة حيوان الجيزة إلا أنه يحب زيارة أفريكانو طلبة باستمرار لأنها قريبة جدًا من منزله.

ويضيف عبد الله لـ"المصريون"، أنه يأتي الحديقة لرؤية الحيوانات التي يحبها مثل القرود وغيرها ويحرص علي الحضور كل أسبوع مرة.