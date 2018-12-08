  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:51 م
بحث متقدم
دير الانبا صموئيل

ننشر بيان «الداخلية» بشأن حادث دير الأنبا صموئيل

صلاح

«صلاح» يسجل 3 أهداف في فوز ليفربول على بورنموث

سعد الهلالي

«الأزهر» يضع شرطين لظهور «الهلالي» إعلاميًا

مظهر

مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»

ماكرون

أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»

حسن فريد

جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

صورة الخبر

"إكسبريس": لاعب سابق يرسل تحذيرًا لصلاح

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

"السترات الصفراء" يطالبون باستقالة ماكرون

الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار

الأسواني: أشكر الأقباط على أدب الحوار

منتدى افريقيا

بث مباشر.. انطلاق فعاليات منتدى أفريقيا 2018

الخارجية الأمريكية تهاجم الحكومتين "الروسية و"السورية"

الحياة السياسية

بشار
بشار

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

روسيا: هذه عواقب الانتخابات الأمريكية

#

موسكو تدين بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران

#

روسيا وقطر: لا بديل للتسوية السياسية في سوريا

#

نجاة هيلاري كلينتون من موت محقق

اتهمت الخارجية الأمريكية الحكومتين السورية والروسية بتنفيذ هجوم بغاز الكلور في مدينة حلب الواقعة بالجزء الشمالي من سوريا، الشهر الماضي، وقالت إنه لم تقع مثل تلك الهجمات.

وقال روبرت بالادينو، وهو متحدث باسم الخارجية، في بيان، إن "الولايات المتحدة تدحض بقوة هذه القضية ولديها معلومات موثقة بأن القوات الموالية للنظام على الأرجح استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد مدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر ".

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها "معلومات تشير إلى أن أشخاصا روسًا وسوريين متورطون في حادث الغاز المسيل للدموع، وتعتقد أن كلا البلدين يستغله كفرصة لتقويض الثقة في اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب".

وحذر موسكو ودمشق من العبث بالموقع وأن يسمحا بوصول مفتشين إليه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إدراج 5 مركبات لتصنيع «الإستروكس» ضمن جدول المخدرات
» بالصور.. محتجو «السترات الصفراء» يقتلعون أشجار «الشانزليزيه»
» رئيسة إثيوبيا: ليس أمامنا سوى هذا الخيار
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»
» أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»
» أول رد من صاحب «الفيديو الإباحي» بعد تحرك مصر ضده
» إلقاء القبض على المئات من حركة «السترات الصفراء»
» الحكومة: مليار جنيه لحماية «التجمع الخامس» من الغرق
» اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »