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اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"

عرب وعالم

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

وكالات- الدويني فولي

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اعتقلت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم السبت، نحو 300 شخص قبيل انطلاق احتجاجات حركة "السترات الصفراء".

وذكرت قناة (فرانس 24)، الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه تم نشر نحو 89 ألفا من أفراد الأمن في أنحاء فرنسا لضمان سلامة المشاركين في هذه المظاهرات، منهم 8 آلاف في العاصمة باريس وحدها، والتي شهدت أعمال تخريب على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأغلقت عشرات المتاحف والمواقع الثقافية، مثل برج إيفل والأوبرا، والمحلات التجارية في وسط باريس، أبوابها اليوم بسبب المخاوف من أعمال العنف التي قد ترافق التظاهرات.

والتقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب مساء أمس الجمعة وستة ممثلين عن حركة "السترات الصفراء"، حيث وعد فيليب برفع مطالبهم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر أن حركة "السترات الصفراء" كانت قد بدأت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب على الوقود، إلا أنها تتضمن الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.

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