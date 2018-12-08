لمجرد يدفع مبلغًا خياليًا مقابل حريته

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قررت محكمة الاستئناف إطلاق سراح المطرب المغربي سعد لمجرد، مقابل دفع كفالة مالية ضخمة تبلغ قيمتها 75 ألف يورو.

ولا تزال محاكمة لمجرد مستمرة في قضاياه المعلقة في فرنسا، بينما فرضت المحكمة عليه شروطاً صارمة هذه المرة مقابل إطلاق سراحه.

تتمثل هذه الشروط في منعه من مغادرة منزله، مع تسليم جواز سفره للسلطات الفرنسية، بالإضافة إلى كتابته تعهدًا بعدم مغادرة باريس تحت أي ظرف.

وفرضت المحكمة على لمجرد زيارة مركز الشرطة مرة أسبوعياً لحين النطق بالحكم.

وفي سياق منفصل أكد مارك فيديدا،  محامي  المطرب المغربي أنه في صحة جيدة، وحتى الآن لم يستوعب قرار الإفراج عنه، مشددًا على أن لمجرد يرغب في إثبات براءته للجميع.

جدير بالذكر أن سعد ممنوع من نشر أي صورة على حساباته على مواقع التواصل، رغم أن القاضي سمح له في وقت سابق التواصل مع جمهوره مع مزاولة عمله، إلا أن شروط الإفراج هذه المرة أكثر قساوة.

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