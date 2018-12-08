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المالية: 1.8 مليار جنيه جمارك وغرامات التهريب عن 4 آلاف محضر

مال وأعمال

الجمارك
الجمارك

أمينة عبد العال

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كشف تقرير تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول سبتمبر 2018 حتى أكتوبر 2018، والتي بلغ عددها 4 آلاف و462 محضر بقيمة مليار و194 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و869 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.

وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 26 محضرا تتعلق بتهريب مواد مخدره بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و110 ملايين جنيه، وكذلك عدد آلفين و156 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو35 مليونا و 556 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا 7 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 210 آلاف جنيه بالإضافة إلى 476 محضر تتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية ومستلزماتها بلغت مستحقاتها نحو 2 مليون و575 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 237 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 174 مليونا و504 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 12 محضرا تتعلق بألعاب نارية ولعب أطفال بلغت مستحقاتها نحو 288 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 29 محضرًا بتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 49 مليون و370 ألف جنيه وكذلك 91 محضرًا تتعلق بأصناف متنوعة مهربة بلغ قيمة مستحقاتها 19 مليونًا و 448 ألف جنيه. بالإضافة إلي عدد 2 محضر سلاح وذخيرة بلغت مستحقاتها نحو مليون و365 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 171 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 122 مليون و863 ألف جنيه، وكذلك عدد 8 محاضر تتعلق بكيماويات ومبيدات حشرية بلغت قيمة المستحق عليها نحو23 مليون و647 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 918 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و512 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقد بلغت 10 محاضر حيث تم ضبط 66 ألفا و738 دولار أمريكي، و18 ألف يورو و98 ألف ريال سعودي و406 آلاف جنيه مصري.

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