"صلاح" يقود هجوم ليفربول أمام "بورنموث"

08 ديسمبر 2018 - 10:59 ص

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على طريقة وتشكيل فريقه خلال مواجهة اليوم أمام بورنموث، على ملعب «فيتنس فيرست» ضمن الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعتمد "كلوب" على خطة "4-3-3"، في ظل غياب ساديو ماني عن الفريق نظرًا لإصابته.

ويبدأ الريدز المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون-فيرجيل فان دايك-جو جوميز-تيرنت أليكساندر-آرنولد

جيورجينيو فينالدوم-فابينيو-جوردان هندرسون

روبيرتو فيرمينو-محمد صلاح-شيردان شاكيري