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أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

الحياة السياسية

أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين
أبو حامد: "الشيخ كشك" سبب تخلف المواطنين

عبد القادر وحيد

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قال البرلماني محمد أبو حامد إن الاستماع إلى دروس الشيخ عبد الحميد كشك سبب رئيسي في تخلف المواطنين.

وكتب أبو حامد علي حسابه في تويتر: "من أهم أسباب تخلف الفكر الديني لعدد ضخم من المواطنين وإلى الآن بيسمعوا الدروس بتاعته في التاكسي والميكروباص بالظبط زي ما بيسمعوا الغناء الشعبي والمهرجانات وتأثير دروسه على الفكر الديني زي تأثير المهرجانات على الغناء و الفن والذوق العام".

جاء هذا في رده على حساب تسلم يا جيش بلادي والذي كتب قائلا: "من أحقر المشايخ ولسانه كان عايز قطعه أول من هاجم الفن وتجرأ علي رموز مصر  زي وأم كلثوم وحليم".

يأتي هذا في ذكرى وفاة الشيخ الراحل عبد الحميد كشك، والذي اعتاد المصلون في حياته أن يسمعوا نقدًا ساخرًا لأحد الرموز الفنية أو السياسية، والتي ما زالت تتداول إلى الآن.

وكان الكاتب والسياسي  أنيس منصور من بين من هاجمهم  الشيخ كشك، حيث كان يصف منصور بأنه «إبليس منصور»، فكان الآخر يرد عليه في كتاباته بأنه «كشكفون».

 كما هاجم كشك، الكاتب مصطفى محمود، قائلاً: «لا تسمعوا لكلام مصطفى محمود واسمعوا لكلام المصطفى المحمود».

وتعددت المواقف التي هاجم فيها الشيخ كشك، للفنانين والأدباء، حتى أن تصريحاته عنهم كان بمثابة «إفيه»، يتداوله المواطن في الشارع، ومن أبرزها: «كنا نبحث عن إمام عادل طلع لنا عادل إمام»، و«شريفة فاضل إيه؟ دا لا هي شريفة ولا أبوها فاضل.

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