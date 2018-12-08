كواليس انتحار سيدة خوفًا من اغتصابها فى السيدة زينب

08 ديسمبر 2018 - 10:51 ص

شهدت منطقة السيدة زينب واقعة مأساوية، حيث أقدمت سيدة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع خوفًا من تعرضها للاغتصاب على يد 6 عاطلين.

الواقعة بدأت عندما تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، تفيد بسقوط سيدة من علو ووفاتها بعد وصولها للمستشفى متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات.

وبالانتقال تبين أن السيدة انتحرت من الطابق الرابع، وأن شابًا اتفق معها على ممارسة الجنس، وعندما وصلت إلى شقته أخبرها بحضور 5 من زملائه لكي يمارسوا معها الجنس، فنشبت بينهم مشادة كلامية، وقامت بالقفز من الطابق الرابع، ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

وأمرت نيابة السيدة زينب بتشريح جثمان السيدة وإعداد تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكلفت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد سمعان بسرعة تحريات المباحث، واستمعت إلى أقوال 3 متهمين في واقعة إلقاء سيدة بنفسها من الطابق الرابع في منطقة السيدة زينب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.