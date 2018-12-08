سر تقديم "شوبير" بلاغًا "للأعلى للإعلام"

08 ديسمبر 2018 - 10:51 ص

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديمه بلاغا للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحف مكرم محمد أحمد، ضد أحد البرامج التليفزيونية، بسبب نشر تغريدة غير صحيحة منسوبة له والتجاوز في حقه.

وكتب "شوبير" على "تويتر": "بكل أسف انتشرت تغريدة غير صحيحة تمامًا هناك تداول لها في السوشيال ميديا والبرامج التليفزيونية يجب على الزملاء عدم نشر أي شىء قبل التأكد من صحتها خاصةً أنها ليست المرة الأولى ولكنها تكررت كثيرًا للأسف علينا احترام عقول الناس وعدم إثارة الرأى العام".

وتابع: "الأحد المقبل أتقدم ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام بشأن التغريدة غير الصحيحة وأحد البرامج التليفزيونية الذي قام بالتجاوز في حقي والخروج عن النص"

ونشر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لشوبير، تشير إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد اعترف بثبوت تعاطي الحكم الجزائري مهدي عبيد، رشوة ووجه اتهامه للنادي الأهلي، مع التأكيد بأن سوف يتم التظلم لدى فيفا ضد هذا الأمر.