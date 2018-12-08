بيومي لـ"الرئيس": "ربنا يعينك على اللي أنت فيه"

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جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

إيمان هاني

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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: "عمري ما قولت قرار ولا نصيحة لرئيس الدولة ضمن 12 وزير إلا وياخد برأيي".

وأوضح "بيومي"، خلال حواره مع برنامج "شهادة للتاريخ"، المذاع على قناة "النيل للأخبار"، أنه يقصد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

 وأشار إلى أنه التقى بالرئيس السيسي 5 مرات؛ مرتين عندما كان وزيرًا للدفاع، و3 مرات عندما أصبح رئيسًا.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق في إحدى المرات التقى الرئيس السيسى وصلى معه الظهر، وقال لـ"السيسي": "ربنا يعينك علي اللي أنت فيه".

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