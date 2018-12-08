«حمزة» يُطالب هؤلاء بدفع ضريبة رفاهية

08 ديسمبر 2018 - 10:47 ص

قال الدكتور والناشط السياسي ممدوح حمزة، إنه يجب علي من يسكن الأماكن الفارهة أن يدفع ضريبة رفاهية لمحدوي الدخل.

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر": " ولكي لا يحدث عندنا مثل ما يحدث في فرنسا أقترح أن جميع الوحدات السكنية في المتجعات الصحراوية السكنية مثل سوديك ونيو جيزة والمنتجعات الساحلية مثل هايسنديا والجلالة بدفع ضريبة رفاهية توجه إلى إسكان محدودي ومعدومي الدخل وبالأخص لمن سيتزوج منهم".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "حمزة" حيث قال خالد سويدة: " مهما دفعوا من ضرائب فالمحصلو دائمًا صفر ".

وتابع أخر: " وأنت كمان مفروض تدفع ضريبة".