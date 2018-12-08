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«نافعة» يشكر الكويت بسبب القضية الفلسطينية

الحياة السياسية

نافعة
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الكويت

مصر

القضية الفلسطينة

نافعة

وجه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة شكر إلى حكومة دولة الكويت بسبب القضية الفلسطينية.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "تستحق حكومة الكويت تحية خاصة, فلولا يقظة مندوبها في الأمم المتحدة لصدر قرار يعتبر حماس منظمة إرهابية, ومع ذلك جاءت نتيجة التصويت صادمة.

وتابع: "ما جرى في الجمعية العامة جرس إنذار يشير إلى أن الحكومات العربية باعت القضية الفلسطينية وإلى أن مستقبل الأمة العربية كلها أصبح في أيد غير أمينة.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تبنت قرارًا بأغلبية ساحقة لصالح فلسطين جعل من حركة حماس منظمة مناضلة تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأمريكي الداعي لإدانة أنشطة حركة حماس الفلسطينية .


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