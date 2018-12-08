ماذا قالت "الآثار" عن الفيديو الإباحي بالأهرامات؟

08 ديسمبر 2018 - 10:34 ص

فجر المجلس الأعلى للآثار مفاجأة من العيار الثقيل حول الفيديو الإباحي في منطقة الأهرامات، حيث قال إن الفيديو مفبرك.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى أن الفيديو الإباحي في منطقة الأهرامات يهدف لإفساد فرحة المصريين بالاكتشافات الأثرية الجديدة، لاسيما بعد اكتشافات سقارة الأخيرة، مضيفًا: "الفيديو فيه حاجه مش مضبوطة".

وأوضح وزيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن شرطة السياحة والآثار بالتعاون مع الأمن العام ومفتشي الآثار يقومون يوميًا بإخلاء منطقة الأهرامات بالكامل في الساعة الخامسة مساءً ولا يكون هناك تواجد لزائر سواء أكان مصريًا أو أجنبيًا في منطقة الأهرامات، وهذا ما يؤكد أن الفيديو مفبرك.

وأكمل: "صعود الهرم بهذا الشكل الذي ظهر في الفيديو الإباحية من الناحية الشمالية الغربية في منتهي الصعوبة، متسائلًا: كيف يتم صعود الهرم في ارتفاع 146 بدون أضواء وفي ظل ظلام دامس ووجود رجال الشرطة؟، مشيرًا إلى أن واقعة الفيديو الإباحي بالأهرامات أمام النائب العام حاليًا".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداول مجموعة من الصور ،ومقطع فيديو جمع بين مصورا دنمركيا وصديقته ، زاعمو انه اباحي وتم تصويره أعلي سطح هرم خوفو .تسبب في إثارة حالة من السخط بين النشطاء والأثريين

وكان المصور "أندرياس هفيد" نشر المقطع عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".