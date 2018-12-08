سائق يطعن طالبًا للخلاف على الأجرة فى كفر الزيات

08 ديسمبر 2018 - 10:31 ص

أقدم سائق على طعن طالب في البطن بمشاجرة للخلاف على الأجرة بقرية الدلنجمون التابعة لمركز كفر الزيات، وتم نقله إلى المستشفى.

وردت معلومات للواء طارق حسونة، إخطارًا من قسم مركز كفر الزيات بورود بلاغات من الأهالي بقرية الدلنجمون بإصابة "س.س.م" طالب بالثانوي بطعنة نافذة في البطن بسلاح أبيض في مشاجرة مع "ع. ظ "، تباع بسبب خلافات على الأجرة.

وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تم ضبط المتهم وتحرير محضر لإخطار النيابة العامة، لتولي التحقيقات.