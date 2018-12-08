  • السبت 08 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:54 م
بحث متقدم
السترات الصفراء

متظاهرو "السترات الصفراء" يتجهون لمحاصرة الاتحاد الأوروبي

دير الانبا صموئيل

ننشر بيان «الداخلية» بشأن حادث دير الأنبا صموئيل

صلاح

«صلاح» يسجل 3 أهداف في فوز ليفربول على بورنموث

سعد الهلالي

«الأزهر» يضع شرطين لظهور «الهلالي» إعلاميًا

مظهر

مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»

ماكرون

أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»

حسن فريد

جنايات القاهرة تستلم كتاب الأمن الوطنى بوفاة 9 متهمين

صورة الخبر

"إكسبريس": لاعب سابق يرسل تحذيرًا لصلاح

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

"السترات الصفراء" يطالبون باستقالة ماكرون

الأسواني: أشكر الأقباط علي أدب الحوار

الأسواني: أشكر الأقباط على أدب الحوار

ضبط 25 طن ورق طباعة غير مطابق للموصفات

قضايا وحوادث

"مباحث التموين" تضبط مصنعًا مخالفًا بقويسنا
"مباحث التموين" تضبط مصنعًا مخالفًا بقويسنا

أحمد الشربيني

أخبار متعلقة
#

التموين تضبط 2 طن أسماك فاسدة بشبرا الخيمة

#

ضبط 2 طن عسل فاسد في الجيزة

#

ضبط 26 طن "بن" مجهول المصدر

#

ضبط طن لحوم فاسدة فى القليوبية

طعن

الخلاف على الاجرة

مشاجرة مع السائقين

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالغش التجاري خلال حملة أمنية، وضبط بحوزته 25 طنًا و342 كيلو ورق طباعة غير مطابق للمواصفات القياسية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 66 قضية تموينية، لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة وإدارتها بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إدراج 5 مركبات لتصنيع «الإستروكس» ضمن جدول المخدرات
» بالصور.. محتجو «السترات الصفراء» يقتلعون أشجار «الشانزليزيه»
» رئيسة إثيوبيا: ليس أمامنا سوى هذا الخيار
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» رسميًا.. تعديل موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية
» مظهر شاهين ساخرًا: «الإخوان» وراء ما يحدث بـ »فرنسا»
» أول رد فعل لـ«ماكرون» تجاة «السترات الصفراء»
» أول رد من صاحب «الفيديو الإباحي» بعد تحرك مصر ضده
» إلقاء القبض على المئات من حركة «السترات الصفراء»
» الحكومة: مليار جنيه لحماية «التجمع الخامس» من الغرق
» اعتقال 300 شخص قبيل احتجاجات "السترات الصفراء"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »