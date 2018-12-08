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السبب الحقيقى وراء زيادة أسعار تقاوى البطاطس

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هذا موعد انخفاض أسعار البطاطس

كشف الدكتور سميح مصطفى، رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة، عن أسعار تقاوي البطاطس، مؤكدًا أن الاتحاد حدد سعرها  للمزارعين بـ15500 جنيه، و18 ألف جنيه حسب الصنف، لافتًا إلى أن التجار يشترون التقاوي من اتحاد المنتجين ثم يبيعونها بـ27 ألف جنيه للطن الواحد، في إطار سعيهم للربح السريع، وهو ما ينعكس بدوره هو الآخر على رفع الأسعار.

وأضاف مصطفى، خلال  تصريحات صحفية، إن انخفاض إنتاجية تقاوي البطاطس بالدول الأوروبية بنسبة 40% هذا العام، وعدم استيراد الكميات التي يتم استيرادها سنويًا، سيتسبب في زيادة أسعارها بالسوق المحلي.

وأوضح أن تشديدات إجراءات الحجر الزراعي المصري على التقاوي المستوردة لمنع الشركات المصرية من استيراد الكميات المطلوبة التي تحتاجها زراعات العروة الصيفية، نظرًا لرفض كميات كبيرة كانت غير صالحة بسبب تغير المناخ في أوروبا وبالتالي وصلت كميات قليلة.

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