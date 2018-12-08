الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

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يحل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، ضيفًا على بورنموث، على ملعب «فيتنس فيرست» ضمن الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة الثانية والنصف عصر اليوم السبت، وتذاع على beIN SPORTS 2.

ويحرص الريدز على مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية، والفوز بالثلاث نقاط، والحفاظ على لقب أقوى خط دفاع بـ«البريميرليج»، حيث لم تهتز شباكه سوى بـ6 أهداف فقط، والمنافسة على قمة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني، برصيد 39 نقطة، جمعها من 12 انتصارات، و3 تعادلات، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن، ونجح «الريدز» في تحقيق الفوز على بيرنلي في الجولة الماضية، بينما يدخل بورنموث اللقاء، برصيد 23 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وتعادلين و6 هزائم.


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